Vitória e Gil Vicente com jogos antecipados na Liga Conferência

O Gil Vicente desloca-se ao reduto do Riga na quarta-feira, 3 de agosto, e o Vitória de Guimarães é anfitrião do Hajduk Split em 10 de agosto, na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, anunciou a UEFA.

De acordo com o programa de jogos que consta no sítio oficial da Internet do organismo que superintende o futebol europeu, o encontro da primeira mão do Gil Vicente e o da segunda mão do Vitória de Guimarães foram ambos antecipados um dia.

Assim, o conjunto de Barcelos estreia-se nas taças europeias de futebol a partir das 18h00 (em Portugal continental) de quarta-feira, no reduto do Riga, no que é o jogo inaugural da primeira mão da terceira pré-eliminatória da terceira competição da UEFA.

Por seu lado, o Vitória de Guimarães joga a primeira mão no reduto do Hajduk Split pelas 20h00 de quinta-feira, 4 de agosto, como inicialmente previsto.

Na segunda mão, foram os vimaranenses que viram o seu jogo ser antecipado, para 10 de agosto, quarta-feira, dia em que recebem os croatas pelas 17h00. No mesmo dia, pela 20h00, realiza-se a Supertaça Europeia, entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt.

Quanto ao Gil Vicente, o seu encontro caseiro com o Riga está marcado para as 20h00 de 11 de agosto.