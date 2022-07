Sporting de Braga oficializa contratação de Diego Lainez

o Sporting de Braga oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Diego Lainez.

Foi ao intervalo do jogo de apresentação frente ao Celta de Vigo, que os arsenalistas venceram, por 2-1, que o extremo mexicano, de 22 anos, foi apresentado aos adeptos. Lainez chega a Braga por empréstimo do Bétis, com cláusula de opção de compra de sete milhões de euros.

O presidente do Braga, António Salvador, já tinha confirmado a contratação de Diego Lainez na véspera, em entrevista ao Canal 11.

Formado no América, do México, Diego Lainez chegou ao Bétis na época 2018/19, mas nunca se afirmou completamente. Na temporada passada, o avançado apontou dois golos em 13 jogos pelos andaluzes.

Diego Lainez é o quarto reforço do Sporting de Braga para a temporada 2022/23, depois de Simon Banza, Victor Gómez e Niakaté.