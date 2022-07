Quarteto da formação assina contrato profissional pelo Tondela

Fajardo, Betel, Cuba e Dário, todos da formação, assinaram contrato profissional pelo Tondela até junho de 2024, anunciou, esta sexta-feira, a SAD do clube da II Liga, que no sábado disputa a Supertaça.

“É oficial. Rodrigo Fajardo, Betel Muhungo, Bruno Santos “Cuba” e Dário Miranda assinaram contrato profissional válido até junho de 2024 com o CD Tondela”, anuncia a SAD do clube, em comunicado.

No site oficial, o clube escreve que “o quarteto de jovens ‘made in Tondela’ dá desta forma o salto para o futebol sénior e logo integrados na equipa principal dos beirões”.

“Num reforçar da aposta que já vem sendo apanágio nos ‘auriverdes’, com a presença efetiva de jovens valores vindos dos escalões da formação, o CD Tondela tem agora um total 10 atletas que transitaram dos juniores para a equipa principal tondelense”, refere.

Dário Miranda é lateral-direito, Rodrigo Fajardo é lateral-esquerdo, Betel Muhungo é médio-centro e Bruno Santos, conhecido por Cuba no mundo do futebol, é avançado. Desde o primeiro dia de trabalho desta época que treinam com a equipa principal.

Plantel do Tondela cresce



O Tondela está impedido de contratar novos jogadores, devido ao chamado "caso Khacef", que levou o Tribunal Arbitral de Desporto, na Suíça, a impedir o clube de contratar jogadores no mercado de transferências deste verão e no de janeiro de 2023.

Os quatro jovens juntam-se assim aos guarda-redes Babacar Niasse, Philip Tear e Joel Sousa e aos defesas Tiago Almeida, Bebeto, Naoufel Khacef, Jota, Ricardo Alves, Marcelo Alves, Manu Hernando e Rafael Alcobia.



A equipa conta, ainda, no meio-campo, com Pedro Augusto, Telmo Arcanjo, Iker Undabarrena e Rafael Barbosa e com os avançados Daniel dos Anjos, Ruben Fonseca e Tomislav Strkalj.

O Tondela vai disputar a II Liga e, na qualidade de finalista vencido da última edição da Taça de Portugal, a Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro, a 30 de julho, face ao campeão nacional, o FC Porto.