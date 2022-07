Braga vence Celta de Vigo no último teste da pré-época

O Sporting de Braga derrotou o Celta de Vigo, por 2-1, esta sexta-feira, no jogo de apresentação aos adeptos e último teste da pré-época.

O primeiro golo da partida surgiu aos 23 minutos e foi da autoria do reforço Simon Banza, ex-Famalicão. Logo à entrada para a segunda parte, contudo, o Celta empatou, por intermédio do goleador Iago Aspas.

Aos 87 minutos, Rodrigo Gomes entrou na área, desfez-se de um primeiro adversário com uma finta, deixou outro para trás com uma roleta e rematou por entre as pernas do guarda-redes, para dar a vitória ao Braga e presentear os sócios e adeptos que assistiram ao jogo na Pedreira.

Ao intervalo do encontro, o Braga apresentou o reforço Diego Lainez.

O Braga alinhou com: Matheus; Gómez, Tormena, Niakaté, Sequeira; Al Musrati, André Horta, Álvaro Djaló; Iuri Medeiros, Ricardo Horta e Banza.

A equipa de Artur Jorge começa, agora, a preparar a estreia no campeonato. Na primeira jornada, recebe o Sporting. Jogo marcado para 7 de agosto, domingo, às 18h00, em Braga, e com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Veja o grande golo de Rodrigo Gomes: