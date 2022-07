António Salvador, presidente do Sporting de Braga, confirmou que Diego Lainez vai ser jogador dos minhotos.

O internacional mexicano de 22 anos chega para reforçar a frente de ataque do Braga, numa cedência do Bétis.

"Foi um trabalho muito constante, há dois meses a namorar o jogador. Ele gostou muito do projeto, sabe que está tapado no Betis. Hoje conseguimos um empréstimo com opção de compra, finalizámos hoje. A cláusula é de 7 milhões de euros, mas custou ao Betis 14 milhões há três anos. É um dos maiores talentos do futebol mundial. Espero que não saia ninguém. Se sair, terá de entrar alguém", disse.

Formado no América, Lainez chegou ao Bétis em 2018/19, mas nunca se afirmou completamente.

Na última temporada, apontou dois golos em 13 jogos disputados e é o quarto reforço, depois de Simon Banza, Victor Gómez e Niakaté.