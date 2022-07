Vitória de Guimarães já está a caminho da Hungria. "Não temos a eliminatória na mão"

O Vitória de Guimarães já está a caminho da Hungria para defrontar o Puskás Akadémia, na segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

A equipa vimaranense embarcou esta manhã no Aeroporto Francisco Sá Carneiro e o novo avançado da equipa, André Silva, não dá a qualificação como garantida, apesar do triunfo por 3-0 em Guimarães.

"Vamos para um grande compromisso, representar a camisola do Vitória na Hungria. Não temos a eliminatória na mão, sabemos as dificuldades que vamos ter. No primeiro jogo fomos muito felizes, com a nossa competência em decidir os momentos. Agora temos de ir lá com seriedade, sem relaxamentos, com foco, para poder trazer o apuramento", disse, aos jornalistas.

Depois da estreia com a camisola do Vitória, André Silva já pensa em fazer o seu primeiro golo.

"O nosso estádio está sempre cheio e eu quero marcar o meu primeiro golo já no próximo jogo, mas se for no estádio D. Afonso Henriques, perante os adeptos, também ficaria feliz", termina.

Moreno não pode contar com André Almeida nem Janvier, dois médios que estão lesionados e vão falhar a partida.

Os convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela, Antal Bencze e Celton Biai;

Defesas: Abdul Mumin, Miguel Maga, Mikel Villanueva, Alberto Costa, Ryoya Ogawa, André Amaro e Hélder Sá.

Médios: Alfa Semedo, Dani Silva, Matheus Índio, Tiago Silva e Ibrahima Bamba.

Avançados: Rúben Lameiras, Anderson Silva, Jota Silva, Nélson da Luz, André Silva, Jota Pereira e Herculano Nabian.