Moreno pede "seriedade" ao Vitória contra húngaros sem "nada a perder"

Moreno Teixeira avisa que o Vitória de Guimarães precisa de “seriedade, compromisso e humildade” para a segunda mão da eliminatória com a Puskás Akadémia, na Conference League, que será “mais difícil”.

Apesar de terem vencido com “muito mérito” a primeira mão da segunda pré-eliminatória, em Guimarães, por 3-0, os vimaranenses têm de manter o comportamento para o segundo jogo com os húngaros, evitando “pensar nessa vantagem”, sublinhou o técnico, esta quarta-feira.

“A gente vai abordar o jogo com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso, com a mesma humildade de há uma semana. Temos uma vantagem e queremos passar a eliminatória, percebendo que, do outro lado, está uma equipa muito difícil”, realçou Moreno, na antevisão.