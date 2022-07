O Casa Pia anunciou a contratação do médio japonês Takahiro Kunimoto.

O médio de 24 anos terminou contrato com o Jeanbuk Motors, da Coreia do Sul, e vai ter a sua primeira experiência no futebol europeu.

Formado no Urawa Reds, passou ainda pelo Avispa Fukuoka, do Japão, antes de se mudar para a Coriea do Sul, onde jogou no Gyeongnam e no Jeobuk Motors.

Kunimoto é o segundo reforço do dia para o Casa Pia, depois de Rafael Martins.