Gil Vicente dá a volta ao Vizela em jogo de preparação

O Gil Vicente derrotou, fora, o Vizela, por 3-2, esta quarta-feira, em jogo de preparação.

A equipa de Álvaro Pacheco chegou cedo ao 2-0, com golos de Kevin Zohi e Raphael Guzzo. Porém, com dois golos ainda antes do intervalo e outro na segunda parte, apontados por André Simões, Juan Boselli e Lucas Cunha, o Gil Vicente deu a volta ao marcador.

O arranque do campeonato está cada vez mais próximo. Na primeira jornada, o Vizela visita o recém-promovido Rio Ave, no dia 6 de agosto, sábado, às 15h30. O Gil Vicente recebe o Paços de Ferreira dois dias depois, na segunda-feira, 8 de agosto, às 19h00.