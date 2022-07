Artur Jorge rescindiu com o Moreirense, clube com que tinha contrato até junho de 2024, revelou à Lusa fonte do clube da II Liga.

O central português, de 27 anos, muda-se para o principal campeonato dos Emirados Árabes Unidos. Assinou por uma época com o Al Bataeh.

Artur Jorge fez toda a formação no Sporting de Braga. Jogou, ainda, no Vitória de Guimarães e Moreirense. Fora de Portugal, o defesa passou pelo Steaua de Bucareste, da Roménia, e pelo Apoel, do Chipre.