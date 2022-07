Rui Pedro Silva pede mais reforços para o Famalicão ser ainda mais competitivo

O treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, espera receber mais reforços, de forma a tornar o plantel ainda mais competitivo.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à margem dos trabalhos de pré-época, Rui Pedro Silva salientou que enquanto o mercado estiver aberto o Famalicão continuará à procura de oportunidades para "tornar o plantel mais forte e competitivo".

"Às vezes não são lacunas, são oportunidades de negócio. Simplesmente trazer alguém para competir por um lugar e tornar o jogador que está cá mais forte, também. O plantel estaria preparado para competir, mas espero ainda mais reforços para competir a ainda mais alto nível", salientou.



O objetivo para a nova temporada é dar continuidade ao que foi feito na reta final da anterior, já com Rui Pedro Silva ao comando. Na opinião do técnico, um arranque positivo de campeonato é fundamental para garantir uma época tranquila e, quiçá, sonhar com voos mais altos:

"Começar bem o campeonato para partir de uma posição de tranquilidade e poder jogar com os pontos. A diferença está no início. A nossa ambição parte sempre de competir para ganhar todos os jogos. Queremos iniciar bem o campeonato para darmos um passo mais à frente."

O Famalicão arranca o campeonato diante do Estoril, fora, no dia 6 de agosto, um sábado, às 18h00.