Famalicão segura percentagem de Pedro Gonçalves à espera de venda milionária

O Famalicão prefere manter os 50% que detém do passe de Pedro Gonçalves a negociá-los, pois acredita que o médio internacional português, do Sporting, ainda pode protagonizar uma venda milionária.



Em declarações à imprensa, esta terça-feira, o presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, salientou que Pote, como também é conhecido, "é, talvez, o melhor jogador a atuar em Portugal".

"É um ativo muito importante. [Negociação do passe] é uma questão complexa, porque não depende só de nós. Só o tempo vai responder. Mas, se me perguntam se temos a convicção de que será o maior encaixe da história do Famalicão, não tenho a mínima dúvida", sublinhou.

Sobre se há interesse em negociar, Miguel Ribeiro foi taxativo: "Não."

"Tenho interesse em que o Pote faça uma boa época, essencialmente, por ele, porque é um jogador com muito valor, que acrescentou muito ao Famalicão. Será sempre um primeiro 'made in Famalicão' e essa bandeira o Pote levará sempre com ele e temos orgulho nisso. Isso é que me dá, verdadeiramente, confiança e conforto", afirmou.

Em relação ao Famalicão, Miguel Ribeiro prometeu "estabilidade e ambição renovada", para "fazer cada vez mais", época após época. A Europa é sonho, o presidente SAD não coloca pressão na equipa: