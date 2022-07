Supertaça com o FC Porto não desperta paixões em Tondela

Em Tondela, o entusiasmo gerado pela Supertaça, frente ao FC Porto, no próximo sábado, está a léguas do que se passou há dois meses, quando as duas equipas se encontraram na final da Taça de Portugal.

Em declarações a Bola Branca, o presidente da Associação de Futebol de Viseu, José Carlos Lopes, reconhece algum desinteresse na procura de bilhetes para o jogo em Aveiro, por parte dos adeptos do Tondela.

"Nós, quer o Tondela, quer a Associação de Futebol de Viseu, temos feito o nosso trabalho em termos de venda de bilhetes. Mas, atendendo, também, ao período de férias e a alguns condicionalismos, a presença dos adeptos do Tondela poderá não ser tão forte como foi no Jamor", reconhece.

Quem acredita no "milagre" da Supertaça são os jogadores do Tondela, que trabalham com grande motivação, assegura José Carlos Lopes.



"É sempre uma final, a motivação é enorme. Sabemos que o Porto é totalmente favorito, mas no futebol, como se costuma dizer, só no final se vê quem é o vencedor. As probabilidades de vitória do Tondela são reduzidas, mas acreditamos nessa probabilidade reduzida de haver um milagre e o Tondela trazer a Supertaça para Tondela", vinca.



Objetivo para a nova época é o regresso à I Liga

É na condição de finalista derrotado da Taça de Portugal que o Tondela, recém-despromovido à II Liga 2, vai discutir a Supertaça com o Porto. A desigualdade de forças é mais evidente agora que o emblema beirão desceu, depois de sete épocas no primeiro escalão.

A temporada 2022/23 começa agora e é convicção de José Carlos Lopes que o distrito de Viseu voltará, em breve, a ter futebol de primeira, e que o Tondela estará entre os candidatos à subida, esta época:



"O Tondela é um clube com pergaminhos. Esteve vários anos na I Liga, tem uma boa organização. Está a organizar-se para tudo fazer para lutar pelos lugares cimeiros e voltar à I Liga. São esses os objetivos."



O primeiro troféu da temporada tem decisão marcada entre o campeão nacional, FC Porto, e o finalista derrotado da Taça de Portugal, o Tondela, no sábado, às 20h45, em Aveiro. Jogo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.