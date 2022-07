FC Porto, Sporting e Benfica “estão nivelados” na preparação da época

“É um jogador fantástico, com qualidade de analisar e perceber o jogo para tomar decisões acertadas. Dá capacidade à equipa de ter bola, que dá boa dinâmica de jogo, sabe pisar o terreno, tanto defensivo como ofensivo”, descreve.

“Tem uma mentalidade muito positiva e um grande carácter. É determinado e muito profissional. Por isso, não me admira nada que tenha um impacto muito positivo”, reitera em Bola Branca .

Depois de o ter contratado para o Santa Clara, onde trabalharam juntos durante menos de uma temporada, o técnico fica com a certeza de que o japonês “é um jogador com grande dimensão futebolística e que consegue ser abrangente no jogo”.

Daniel Ramos não acha “nada descabido” Hidemasa Morita possa ter um “impacto imediato” no Sporting.

“A meu ver, ainda sem o mercado estar fechado, penso que as equipas estão muito niveladas em termos de valor”, avança, em entrevista à Renascença .

O Sporting “tem contratado jogadores conhecidos”, numa linha de “continuidade” do trabalho de Rúben Amorim, o Benfica tenta “reforçar-se mais”, já que “o último campeonato não foi bom”, enquanto que o FC Porto está numa “fase intermédia na definição do plantel”, mas David Carmo foi “uma boa contratação”.

O treinador português Daniel Ramos acredita que os três grandes - FC Porto, Sporting e Benfica - partem em pé de igualdade no que diz respeito ao valor dos plantéis. Vê o mercado “agitado” e acredita que “não vai ficar por aqui”.

Matheus Reis, uma “surpresa positiva”

Outro jogador com quem o técnico se cruzou foi Matheus Reis, no Rio Ave, em 2018/19. Daniel Ramos assume que o brasileiro o “surpreendeu pela positiva”, ainda que “fosse fácil de ver que havia muita qualidade” quando o treinou em Vila do Conde.

Para o treinador, Matheus “beneficiou bastante de jogar em mais do que uma posição, trouxe-lhe mais maturidade”.

“Há um dado muito importante que faz crescer um jogador: jogar ao lado de bons jogadores, isso faz toda a diferença. Sendo um bom profissional, evoluiu com isso. Aprendeu e melhorou”, sublinha.

Eustáquio só depende de si

Daniel Ramos trabalhou também com Stephen Eustáquio no Desportivo de Chaves e não duvida que “só depende” do médio agarrar um lugar na equipa.

O canadiano chegou ao FC Porto em janeiro, mas foi utilizado em apenas 11 jogos. Com a saída de Vitinha dos dragões, é uma questão de “aproveitar”.

“Vai depender muito dele, como é óbvio, mas tem qualidade para poder ser uma revelação. As saídas de alguns são oportunidades para outros, também já passei por isso”, diz.

“Tanto ele como outros, com oportunidades para se mostrar, agora na pré-época e durante a temporada, vão ter a possibilidade de se revelar. Depois é uma questão de agarrar a oportunidade, de ir com tudo. É isso que penso que ele tem de fazer, mostrar que tem qualidade e agarrar a oportunidade”, conclui.