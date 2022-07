Depois do Al-Faisaly, Daniel Ramos quer continuar carreira no estrangeiro

Daniel Ramos quer voltar ao banco de suplentes o mais rapidamente possível. O treinador português anuncia que já teve abordagens, ainda que nada certo, mas acredita que regressará ao trabalho em breve

“Os planos são naturalmente regressar ao trabalho brevemente, estamos a trabalhar nesse sentido. Houve algumas abordagens, mas acredito que vai haver oportunidades em breve”, disse, à Renascença.



O técnico português está fora do ativo desde fevereiro, quando deixou o comando técnico do Al-Faisaly, proposta da Arábia Saudita que levou Daniel Ramos a deixar o Santa Clara, já com a época 2021/22 em curso.

Daniel Ramos conta com duas qualificações europeias no currículo, no Marítimo e Santa Clara. Com Chaves, Rio Ave, Boavista e Famalicão no currículo, o treinador não pensa em voltar a treinar em Portugal por agora.

“É o meu país, embora a experiência internacional fizesse e faça parte dos meus objetivos. No imediato, a ideia é continuar fora de Portugal, ainda que sem certezas de que o vou fazer. Vai depender das oportunidades e dos projetos. Para já, aquilo que tenho em mente é continuar mais algum tempo fora do país”, diz.