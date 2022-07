Vitória de Guimarães tem pé e meio na próxima ronda da Conference League

O Vitória de Guimarães encarrilhou a passagem à próxima ronda de acesso à fase de grupos da Conference League, esta quinta-feira, com uma vitória clara, por 3-0, sobre o Puskás Akadémia, em casa, na primeira mão da segunda pré-eliminatória.

A vitória portuguesa começou a ser construída logo aos quatro minutos, com um golo de Ruben Lameiras. Cruzamento para a área, a bola pingou em várias cabeças até sobrar para Jota Silva, que controlou e atrasou para o remate cruzado e rasteiro, bem forte, de Lameiras.

Aos 39 minutos, o momento do jogo e, quiçá, da eliminatória: bola a rondar a área, André Silva tocou para trás e aí surgiu Tiago Silva a disparar um míssil, de primeira, ao ângulo superior, sem hipótese para o guarda-redes do Puskás Akadémia.

Na segunda parte, o Akadémia chegou a meter a bola na baliza, mas o lance foi invalidado. O Vitória agradeceu e, em troca, marcou o terceiro golo, este legal. Jota avançou pela esquerda e solicitou a corrida de Anderson, que se adiantou a dois defesas e, com a baliza na mira, rematou por entre as pernas do guarda-redes e fixou o resultado final.

Eliminatória muito bem encaminhada para o Vitória de Guimarães, que leva uma vantagem de três golos para a segunda mão, na Hungria, marcada para a próxima quinta-feira, 28 de julho, às 20h00.

Caso avance para a terceira pré-eliminatória, a equipa de Moreno, que se estreia com um triunfo, terá pela frente o Hajduk Split, da Croácia.