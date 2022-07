Ordenado atrasa acordo do Rio Ave com Pedro Mendes

A transferência definitiva de Pedro Mendes para o Rio Ave pode estar comprometida. O presidente do clube, António Silva Campos, explica que o ordenado do jogador está a ser o entrave à finalização do negócio.

"É um jogador jovem, que tem os seus objetivos, e acha pelos golos que marcou que tem direito a uma remuneração superior. Gostaríamos de ir ao encontro das suas ambições, mas não é fácil. Enquanto o prazo das inscrições estiver aberto ainda tenho fé que haja um entendimento", afirma.

Pedro Mendes, de 22 anos, marcou 10 golos em 43 jogos pelo Rio Ave na época passada, na II Liga, emprestado pelo Sporting, com quem Silva Campos tem tudo acordado.

"Entre os clubes está tudo tratado, mas falta essa parte financeira com o jogador. São situações normais", diz.

Já o treinador da equipa, Luís Freire, deseja o melhor ao avançado, quer "fique, ou não", no clube.

"É um jogador que conheço há alguns anos, trabalha muito e é excelente pessoa. Ficando ou não connosco, desejo-lhe o melhor. Queremos jogadores que queiram muito, com o Rio Ave, serem felizes e mostrarem o seu valor. Isso é o mais importante", termina.