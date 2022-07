Cajuda: “Moreno é uma boa solução do Vitória de Guimarães"

Manuel Cajuda, treinador do Vitória de Guimarães entre 2007 e 2009, vê em Moreno “uma boa solução” após a saída repentina de Pepa do comando da equipa. O experiente técnico alerta, no entanto, para a falta de tempo para incutir o estilo de jogo do treinador na equipa.

“É evidente que a solução foi encontrada depressa. Penso, acima de tudo, que é uma boa solução, mas o Moreno tem muito pouco tempo. Vai tentar pôr o seu cunho pessoal na equipa e isso leva bastante tempo, mas esta é a realidade”, diz, em Bola Branca.

Quando à aparatosa saída de Pepa da equipa, que levou à escolha de Moreno a menos de duas semanas do início da época, Manuel Cajuda aponta o dedo ao clube, que agora terá de “resolver a situação”.

“As dificuldades foram criadas pelo próprio Vitória e por isso é o clube que tem de reagir, de lutar e ser grande para resolver a situação”, aponta, em entrevista à Renascença.

O Vitória é a primeira equipa portuguesa a iniciar a época. Esta quinta-feira, recebe o Púskas Académia na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Manuel Cajuda não sabe como a recente troca de treinador vai afetar a equipa quando entrar em campo às 20h30, mas admite que “não é fácil”.

“Acima de tudo desejo que o Vitória tenha um comportamento que lhe permita passar a pré-eliminatória. Seria muito bom para o clube e para o futebol português”, termina.

O Vitória de Guimarães recebe hoje o Puskás Akadémia, da Hungria, num jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa em futebol, agendado para as 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do arménio Henrik Nalbandya.