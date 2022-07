Após troca inesperada de treinador, Vitória de Guimarães dá hoje o pontapé de saída na época

Em plena pré-época para quase todas as equipas, os minhotos, que se classificaram no sexto lugar na I Liga 2021/22, têm já o primeiro encontro a sério, uma semana depois de uma inesperada mudança no comando técnico.

O Vitória de Guimarães dá esta quinta-feira o pontapé de saída oficial no futebol português em 2022/23, ao receber os húngaros do Puskás Akadémia, em encontro da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Desta vez, o Vitória necessita também de deixar pelo caminho três equipas se quiser estar na fase de grupos da segunda edição da Liga Conferência Europa, começando pelo Puskás Akadémia, que será anfitrião do segundo jogo, em Budapeste, em 28 de julho.

No caso de seguir para a terceira pré-eliminatória, na qual já está o Gil Vicente, quinto da I Liga 2021/22, o Vitória já sabe que defrontará os croatas do Hajduk Split, em 04 de agosto, na Croácia, e em 11 de agosto, em Guimarães.

Depois, o conjunto minhoto, que tem como melhor registo europeu a presença nos quartos de final da Taça UEFA de 1986/87, ainda terá de ultrapassar o "play-off", que tem sorteio marcado para 2 de agosto, com jogos em 18 e 25 do mesmo mês.

