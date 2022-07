Moreno reage à ANTF. "Sou sócio, não cometi nenhum crim e senti desconforto"

Moreno, novo treinador do Vitória de Guimarães, assume "desconforto" com o comunicado da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), que repudiou a subida do técnico à equipa principal sem nível IV da UEFA, mas garante que não cometeu nenhum crime.

"Sou sócio da ANTF, com quotas em dia, e ao ler aquilo pensei que tinha cometido um crime e não cometi crime algum. Senti desconforto. O nosso foco tem de ser apenas o jogo de amanhã", disse, em conferência de imprensa antes do jogo com o Puskás Akadémia.

A ANTF classificou a subida de Moreno um "triste episódio que desprestigia a imagem do futebol português e desvirtua a verdade desportiva". A ANTF lamenta que "se continue a assistir, impunemente, a constantes atropelos" à lei e ao Regulamento de Competições da Liga.

Moreno, de 40 anos, antigo jogador do Vitória de Guimarães, foi o escolhido para suceder a Pepa, despedido a poucos dias do início da competição oficial, pelo presidente, que considerou que o treinador "ultrapassou certos limites". Pepa diz-se "de consciência tranquila".

João Aroso integrou a equipa técnica, mas Moreno garante que não foi apenas por ter o nível IV da UEFA.



"Se pensam que o João Aroso entrou cá só por ter o IV nível estão muito enganados, se fosse só por isso não imaginam as pessoas que se oferecem para estar cá. É uma pessoa que nos faz acrescentar qualidade, competência, comunicação, qualidade acumulada de ter trabalhado com grande profissionais. Tinha medo de não motivar o João Aroso para trabalhar connosco", termina.

O Vitória arranca a temporada nesta quinta-feira, frente ao Puskás Akadémia, a partir das 20h30 no Estádio D. Afonso Henriques.