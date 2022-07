Campeonato arranca às 20h15 do dia 5 de agosto na Luz

A Liga Portugal divulgou, esta quarta-feira, os horários das duas primeiras jornadas do campeonato, que arranca no dia 5 de agosto, uma sexta-feira, às 20h15, no Estádio da Luz, com um Benfica-Arouca.

No dia seguinte, sábado, 6 de agosto, o FC Porto recebe o Marítimo às 20h30, no Estádio do Dragão. O Sporting só joga no domingo, às 18h00, no terreno do Sporting de Braga - jogo grande logo no arranque.

O Benfica é novamente o primeiro dos três grandes a entrar em campo na segunda jornada da I Liga. Fá-lo no terreno do recém-promovido Casa Pia, Pina Manique, no dia 12 de agosto, uma sexta-feira, às 20h15.

No sábado, 13 de agosto, às 20h30, o Sporting recebe o também recém-promovido Rio Ave. O FC Porto visita o Vizela, no domingo, às 18h00.

Jornada 1



Sexta-feira, 5 de agosto

Benfica – Arouca, 20h15

Sábado, 6 de agosto

Rio Ave – Vizela, 15h30

Estoril Praia - Famalicão, 18h00

FC Porto – Marítimo, 20h30

Domingo, 7 de agosto

Santa Clara – Casa Pia, 15h30 (continente)

SC Braga – Sporting, 18h00

Portimonense – Boavista, 20h30

Segunda-feira, 8 de agosto

Gil Vicente – Paços de Ferreira, 19h00

Desportivo de Chaves – Vitória de Guimarães, 21h15

Jornada 2



Sexta-feira, 12 de agosto

Casa Pia – Benfica, 20h15

Sábado, 13 de agosto

Famalicão – SC Braga, 18h00

Sporting – Rio Ave, 20h30

Domingo, 14 de agosto

Boavista – Santa Clara, 15h30

Vizela – FC Porto, 18h00

Vitória de Guimarães – Estoril Praia, 20h30

Segunda-feira, 15 de agosto

Marítimo – Desportivo de Chaves, 15h30

Arouca – Gil Vicente, 18h00

Paços de Ferreira – Portimonense, 20h30