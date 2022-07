Boavista contrata guarda-redes ao Bahia

O Boavista anunciou a contratação do guarda-redes César Bernardo, proveniente do Baía.

O guardião de 30 anos assina contrato por duas épocas, até ao final de 2023/24.

César Bernardo fez grande parte da carreira no Flamengo, embora nunca tenha sido um titular da baliza do clube do Rio de Janeiro.

Conviveu com Jorge Jesus na época de 2019. Somou 12 partidas nessa temporada e chega ao Boavista com vários títulos no currículo, como uma Libertadores, dois campeonatos do Brasil e uma Copa do Brasil.

César Bernardo chega ao Boavista para substituir Alireza Beiranvand, que deixou o clube. Lutará pela titularidade com o capitão Bracali.