Arouca apresenta dois reforços para o meio-campo

O Arouca apresentou, esta quarta-feira, dois reforços para o meio-campo.

O primeiro foi o brasileiro Vitinho, de 22 anos, que chega do Vasco da Gama, a que estava emprestado pelo Corinthians. O médio assinou contrato com o Arouca para até 2025, com mais uma época de opção.

O segundo foi o internacional jovem espanhol Oriol Busquets, de 23 anos, formado no Barcelona. O médio, que assinou por três temporadas, até 2025, com o Arouca, representou o Clermont na última época.