Vitória de Guimarães rescinde contrato com sete jogadores

O Vitória de Guimarães comunicou, este terça-feira, a rescisão de contrato com sete jogadores.

Elias Abouchabaka, Abel Jochua, David Álvarez, Hugo Cardoso, João Pinto, Pedro Cancelo e Pedro Soares, que integravam as equipas B e sub-23, são os elementos que terminam a sua ligação ao clube minhoto.



"O Vitória Sport Clube deseja a todos estes jogadores as maiores felicidades pessoais e profissionais, agradecendo o empenho demonstrado ao serviço dos Conquistadores", pode ler-se no comunicado do Vitória, publicado no site oficial.