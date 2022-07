Sporting de Braga contrata ex-Famalicão Simon Banza

O Sporting de Braga anunciou, esta terça-feira, a contratação de Simon Banza.

O ponta de lança francês, de 25 anos, que na temporada passada esteve emprestado ao Famalicão, chega do Lens. Banza assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 30 de junho de 2027, e fica com cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Artur Jorge recebe, assim, para o ataque um jogador que já conhece a I Liga portuguesa e que, na última época, registou 17 golos e cinco assistências em 33 jogos pelo Famalicão.