Paços de Ferreira garante avançado brasileiro por empréstimo

O Paços de Ferreira anunciou, esta terça-feira, a contratação de Arthur Sales, por empréstimo do Lommel SK, da II Liga da Bélgica.

O avançado brasileiro, de 20 anos, que joga a ponta de lança mas também a extremo, vai rodar na Mata Real até ao final da nova temporada.

Formado no Vasco, Arthur Sales estreou-se na equipa principal em 2021 e fez dez jogos. Foi comprado pelo City Group, responsável pela gestão do Manchester City, e na última época foi colocado no Lommel, com que tem contrato até 2026. Apontou oito golos e duas assistências em 19 jogos.