Gil Vicente defronta Riga ou Ruzomberok na Liga Conferência, Vitória na rota do Hajduk Split

O Gil Vicente vai defrontar os letãos do Riga ou os eslovacos do Ruzomberok na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, enquanto que o Vitória de Guimarães está na rota do Hajduk Split, da Croácia.

É a estreia da equipa de Barcelos nas provas europeias, depois do quinto lugar na I Liga na época passada.

O Ruzomberok foi o segundo classificado do campeonato eslovaco, enquanto que o Riga foi terceiro no campeonato letão.

O Vitória de Guimarães vai medir forças com o Hajduk Split, da Croácia, caso elimine o Puskás Akadémia na segunda pré-eliminatória da competição.

Os jogos disputam-se a 4 e 11 de agosto. O "play-off", caso Gil e Vitória se qualifiquem, disputa-se a 18 e 25 de agosto.