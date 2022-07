O Boavista anunciou a contratação do médio-ofensivo Masaki Watai, por empréstimo do Tokushima Vortis, do Japão, num negócio com opção de compra para os axadrezados.

O médio de 23 anos era titular no clube que disputa a segunda divisão japonesa. Watai estreou-se pela equipa principal em 2018. É internacional sub-17.

Watai junta-se ao lote de opções de Petit, para além dos reforços Salvador Agra, Róbert Bozenik, Bruno Lourenço e Vincent Sasso.