André Ferreira perto da saída do Paços

O Paços de Ferreira está a negociar a transferência do guarda-redes André Ferreira, que está de saída do clube.

O Granada, despromovido à segunda divisão, perdeu Luis Maximiano para a Lazio e pretende substituir com novo guardião português. Os clubes negoceiam uma proposta a rondar o milhão de euros.

No entanto, as negociações ainda não estão fechadas, uma vez que há também interessados em França.

André Ferreira, de 26 anos, foi uma das revelações do plantel pacense na época passada. Somou 37 jogos, numa primeira época a titular na I Liga. Jordi, recuperado de grave lesão, ficará para ocupar a vaga na baliza.

Quem também deverá render é o Santa Clara, que ficou com uma fatia do passe do guardião.

A confirmar-se, será a segunda grande transferência do Paços neste mercado, depois da venda de Stephen Eustáquio, em definitivo, para o FC Porto.