Quaresma: "Saída de Pepa não me surpreende, mas não pensei que fosse tão cedo"

Ricardo Quaresma assume que "não está surpreendido" pela saída de Pepa do comando técnico do Vitória de Guimarães.

Num evento em Vila Nova de Gaia, o internacional português diz que não é o seu papel falar sobre o seu antigo clube, mas a saída não surpreende.

"Surpreender não surpreende. Nunca pensei que fosse tão cedo. Só o presidente e direção é que têm de falar sobre isso. Não estou lá, é um clube que respeito e admiro. Passei lá duas épocas muito boas, mas nao tenho de falar sobre isso", disse.

Quaresma esteve duas temporadas no Vitória, a segunda com menos utilização. Despediu-se do clube com o lamento pelas poucas oportunidades.

Em entrevista à Renascença, o treinador assumiu com naturalidade as declarações de Quaresma: "É normal, qual é o jogador que não quer jogar? Depois a forma como cada um se exprime, é de cada um. Só tenho a agradecer a todos, o treinador tem de tomar decisões, foi um prazer trabalhar com o Ricardo, o Sílvio e todos os outros".

Pepa foi despedido do comando técnico do Vitória pelo presidente, que considerou que o treinador "ultrapassou certos limites". O treinador diz-se "de consciência tranquila"."de consciência tranquila".

Quaresma, de 38 anos, está sem clube depois de ter deixado os minhotos.