Oficial. André Silva troca Arouca pelo Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães anunciou a contratação de André Silva, proveniente do Arouca.

O jogador custa um milhão de euros por 25% do passe do avançado brasileiro. O Vitória pode ainda adquirir até 80% dos direitor económicos do jogador.

André Silva assina um contrato válido por quatro temporadas, até 2026.

O avançado de 25 anos esteve as últimas três temporadas em Arouca, onde foi adaptado à posição de ponta de lança. Na última temporada, marcou 10 golos em 34 jogos disputados.

No Vitória, terá a concorrência de Anderson Oliveira e Bruno Duarte.