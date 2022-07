O Arouca anunciou a contratação do lateral Mustafa Kizza, que assina por três temporadas com o clube português.

O lateral-esquerdo de 22 anos esteve as últimas duas temporadas na MLS, ao serviço do CF Montreal. Foi a primeira experiência fora do Uganda, onde tinha representado o KCCA.

Armando Evangelista conta agora com uma alternativa a Quaresma na ala esquerda defensiva.

“Senti que o FC Arouca era a melhor opção para mim. Sempre foi um sonho meu jogar numa equipa europeia e o Arouca está-me a dar essa oportunidade. Penso que é um bom ponto de partida", disse.