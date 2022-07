William: "Saída de Pepa surpreendeu-nos a todos"

William, antigo jogador do Vitória de Guimarães, lamenta e admite que a saída de Pepa, a poucos dias do arranque oficial da época, foi inesperada.

Em entrevista a Bola Branca, William reconhece que a saída de Pepa "mexe" com os vitorianos e lamenta a perda de trabalho de pré-época.

"É algo que nos surpreendeu a todos. Apesar das dificuldades que o clube tem vindo a ter nos últimos anos, a temporada passada acabou por ser boa e, quando se previa uma mudança, com uma nova direção, acontece este revés. É algo que mexe com o universo vitoriano, com os jogadores e com as expectativas. É uma surpresa muito grande e perdeu-se completamente aquilo que se perspetivava", assinala.



Sai Pepa, entra Moreno, promovido da equipa B. Na opinião de William, o novo treinador "tem de provar que tem capacidade" para virar o barco.

"As condições que o Vitória possui neste momento não são as melhores para nenhum treinador, temos de ter consciência disso. Vamos torcer para que o Moreno consiga acrescentar algo ao crescimento da equipa. É um homem da casa, é um vitoriano, mas tem de mostrar que é capaz, tendo todo o apoio possível", acrescenta o antigo jogador vitoriano.

Apuramento para a Conference League obrigatório

O objetivo imediato de Moreno é a qualificação para a Conference League. O Vitória disputa a segunda pré-eliminatória com os húngaros do Puskás Akadémia e William avisa que o Vitória tem obrigação de vencer:

"Vai ter sempre a obrigação de passar esta eliminatória e chegar à fase de grupos. Uma mudança é sempre má, mas vai haver sempre pressão."



O Vitória recebe o Puskás Akadémia no dia 21 de julho, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques. Uma semana depois, a 28 de julho, visita os húngaros. Quem vencer passa à terceira pré-eliminatória.