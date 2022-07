David Bruno reforça defesa do Moreirense

O Moreirense anunciou a contratação do lateral-direito David Bruno, que rescindiu com o Estoril e assinou por uma época com os cónegos, da II Liga.

A equipa de Paulo Alves resolve um problema para o lado direito da defesa. O único jogador para a posição no plantel até ao momento, Alhassane Sylla, sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito e fica fora, pelo menos, seis meses.

Os minhotos tinham ficado sem os três alas destros utilizados em 2021/22, com Paulinho a terminar contrato e Rodrigo Conceição a regressar ao FC Porto após um período de empréstimo, ao passo que o brasileiro Matheus Silva ainda esteve nos exames médicos da atual pré-temporada, mas rescindiu para ingressar no Lokomotiv Plovdiv, da Bulgária.

David Bruno, de 30 anos, fez formação no FC Porto e conta com passagens pelo Trofense, Freamunde, Tondela, Astra Giurgiu e Estoril Praia. Na última época, fez 23 jogos na I Liga.