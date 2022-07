Boavista "muito dificilmente estaria nos campeonatos profissionais" sem Gérard Lopez

O empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez "ajudou a dar um futuro ao Boavista" desde que se tornou acionista maioritário do clube da I Liga, notou esta quinta-feira à agência Lusa o presidente axadrezado, Vítor Murta.

"Estávamos com imensas dificuldades para ir cumprindo com as nossas obrigações, algo que, inevitavelmente, se iria adensar com o passar do tempo. Acredito que, se Gérard Lopez não tivesse entrado no capital social da SAD, muito dificilmente conseguiríamos estar a competir nos campeonatos profissionais de futebol. A própria inscrição da equipa tem de respeitar uma série de imposições legais, nomeadamente financeiras, que só são possíveis de serem satisfeitas através do suporte que Gérard Lopez nos dá", explicou.

Numa fase em que Gérard Lopez vê o histórico Bordéus, um dos clubes em que investiu, recorrer para evitar a queda no terceiro escalão francês, devido a motivos financeiros, Vítor Murta destaca a importância do acionista para que o Boavista "encontre soluções para resolver problemas e, aos poucos, consiga atenuar o peso financeiro do passado".

"Não posso iludir as pessoas e dizer que está tudo bem, até porque os nossos problemas não desapareceram de um dia para o outro. Todos os dias somos confrontados com questões relacionadas com o nosso passado, que nos obrigam a fazer escolhas e até a desviar parte do investimento do presente para resolver esses problemas antigos, alguns deles com praticamente duas décadas. Ainda estamos a pagar dívidas referentes aos anos que se seguiram ao título de campeão [conquistado em 2000/01]", contextualizou.

Nessa lógica surgem os custos das obras de manutenção do Estádio do Bessa, que se "têm acentuado ao longo dos anos" desde a sua inauguração, em dezembro de 2003.

Vítor Murta lembra que, "ao contrário de outros clubes", o Boavista "não beneficiou de um estádio municipal e foi o mais prejudicado no plano de construção de recintos para o Euro'2004", tal como "já veio expresso num relatório do Tribunal de Contas, para além de ter sido igualmente admitido na Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Porto".