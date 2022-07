Vitória de Guimarães bate Torreense, poucas horas depois da saída de Pepa

Menos de 24 horas depois do anúncio da saída de Pepa do comando técnico da equipa, o Vitória de Guimarães venceu o Torreense (II Liga), por 1-0, em mais um jogo de preparação para a nova época.

Bruno Duarte foi o autor do golo da partida que se realizou esta quarta-feira no Estádio D. Afonso Henriques.

A direção do Vitória deverá esclarecer nas próximas horas - tem conferência de imprensa marcada para as 14h00 - toda a situação que levou à saída do treinador. De acordo com informações apuradas por Bola Branca, Pepa não foi considerado na política de contratações do clube para esta temporada. Não esteve, por exemplo, a par das negociações com o Sporting por Rochinha.