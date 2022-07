Pepa despede-se do Vitória de "consciência tranquila"

"Estou de consciência tranquila: tudo fiz para defender os interesses do Vitória e do grupo de trabalho", pode ler-se.

Pepa despede-se do Vitória de Guimarães "de consciência tranquila". O técnico foi demitido a poucos dias do arranque da temporada e com o presidente do clube a justicar com um "desalinhamento" entre as partes.

"Desalinhamento" e limite excedido

O presidente do Vitória de Guimarães justificou a saída de Pepa com um "desalinhamento" entre o projeto que a direção pretende implementar e as ideias do treinador. A decisão de o demitir aconteceu após uma reunião, na terça-feira, em que houve limites ultrapassados.

"Tivemos mais uma reunião para falar sobre uma potencial contratação e o treinador, em reunião particular, excedeu determinados limites que, como presidente do Vitória, não posso admitir. Foi ultrapassada uma linha e não tinha outra hipótese que não fosse trocar de treinador e fazer um acordo, porque o caminho para o Pepa com esta direção estava desalinhado", afirmou.

Moreno sucede a Pepa no comando da equipa a uma semana da estreia oficial na temporada. O Vitória recebe o Puskas na quinta-feira, dia 21 de julho, às 20h30, em jogo da 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League.