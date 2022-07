Paços empata com o Moreirense em teste de pré-época

O Paços de Ferreira empatou o Moreirense, sem golos, num jogo de pré-temporada disputado em Esposende.

Na equipa da I Liga, orientada por César Peixoto, nota para a titularidade dos reforços Holsgrove e João Magno, para além da estreia, na segunda parte, de Nigel Thomas.

Jordi, Luís Bastos, Nuno Lima, Pedro Ganchas, Juan Delgado, Rui Pires, Jordan Holsgrove, Matchoi, Uilton, João Magno e Lucas Silva compuseram o onze inicial escolhido pelo Paços. José Oliveira, Fernando Fonseca, Miguel Mota, Abbas Ibrahim, Bruno Silva, Nigel Thomas, Pedro Martelo, Pio e Vasco Sousa também foram usados.

O próximo amigável do Paços é no sábado, frente ao Rio Ave, no Estádio dos Arcos.