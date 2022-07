Moreno sucede a Pepa no Vitória. "Mudar tudo seria uma parvoíce"

"Não estava à espera, mas sinto-me preparado para assumir o comando da equipa principal. É muito emocionante, mas tenho noção da responsabilidade de ser treinador de um clube como o Vitória é", diz o técnico que sucede a Pepa, demitido na terça-feira , devido a um " desalinhamento com os ideais da direção ", justificou o presidente do clube, António Miguel Cardoso.

Sobre a construção do plantel, que esteve na base do "desalinhamento" com Pepa, Moreno diz que ainda não está preparado para falar sobre as necessidades da equipa. Garante, contudo, que conhece "quase toda a gente, a equipa tem qualidade e está preparada para dar resposta frente ao Puskas".

O Vitória estreia-se oficialmente na época na quinta-feira, 21 de julho, com o clube húngaro, em jogo da 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League.

O que o novo técnico assegura é que está a par do projeto que a direção atual tem para o Vitória e não terá receio de apostar nos mais jovens. "Os jovens têm sempre as portas abertas, dentro do projeto do clube. Os jovens para mim são iguais aos mais velhos. Se eles tiverem rendimento vão lá para dentro, não tenho medo de os meter", diz o antigo treinador da equipa, que, neste momento, elege como prioridade reabilitar a equipa do ponto de vista anímico.

Moreno, de 40 anos, tem toda a sua carreira de treinador ligada ao Vitória de Guimarães. Na temporada passada orientou a equipa B e terminou a Liga 3 no 4.º lugar, com apuramento para a fase de subida.