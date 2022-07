Salvador e o interesse em Ricardo Horta. "FC Porto sabe qual é o valor"

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, não nega que o FC Porto tenha expressado interesse em contratar Ricardo Horta e assume abertura para discutir uma possível troca de jogadores.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, após questionado sobre uma notícia publicada no jornal "A Bola", sobre a intenção do FC Porto de desviar Horta do Benfica, Salvador não desmentiu.

"Com o presidente do FC Porto é muito fácil de fechar negócios. Acertamos à mesa, sabemos quais são os valores. O Porto sabe qual é o valor, é uma questão de discutir quais são os jogadores em causa que poderão vir", diz, também a propósito da intenção do campeão nacional de incluir jogadores no negócio para baixar o preço de Horta.

Salvador salienta, ainda, que "todos os bons clubes estão interessados nos bons jogadores". Portanto, sendo "um dos melhores jogadores portugueses a jogar no campeonato português", Ricardo Horta "tem condições de jogar no Braga e em qualquer clube em Portugal".

Apesar disso, Salvador garante que não há "interesse nenhum" em vender o capitão e melhor marcador da história do Braga.

"É um grande jogador, é um exemplo e capitão. Marcou história no Sporting de Braga e queremos que continue a marcar história", frisa.

Porto pode impor reviravolta à novela do Benfica



De acordo com o jornal "A Bola", o FC Porto está interessado em aproveitar o impasse nas negociações entre Sporting de Braga e Benfica, cujo interesse em Ricardo Horta é público, para desviar o avançado internacional português, de 27 anos, para o Dragão.



O assunto terá sido abordado numa reunião entre os presidentes de Porto, Pinto da Costa, e Braga, António Salvador, a propósito das negociações para a transferência de David Carmo para o campeão nacional.

O Braga pede 20 milhões de euros por Ricardo Horta, no entanto, o FC Porto estará disposto a oferecer jogadores para baixar o preço do extremo, que tem contrato com os minhotos até 2026 (mais três épocas).