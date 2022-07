Portimonense empata com Birmingham no segundo teste de pré-época

O Portimonense empatou, esta terça-feira, a um golo com os ingleses do Birmingham, no segundo teste de pré-temporada do clube algarvio, disputado no Estádio da Nora, nas Ferreiras, concelho de Albufeira.

Depois da derrota de sábado com o Mónaco (2-0), os algarvios marcaram primeiro, pelo brasileiro Ewerton, aos nove minutos, mas os ingleses empataram, por Scott Hogan, aos 33', e o resultado já não se modificou, apesar da boa entrada da equipa de Portimão no segundo tempo.

Com três reforços no onze, todos no setor defensivo - Zié Ouattara, Vinicius e Gonçalo Costa -, o Portimonense, em 4x1x3x2, chegou à vantagem aos nove minutos: o médio brasileiro Ewerton tabelou com Fabrício e, isolado, picou a bola por cima do guardião Etheridge.

O Birmingham, 20.º classificado na última edição do Championship (segundo escalão inglês), apoiado por algumas centenas de adeptos em férias no Algarve, acusou o golo dos algarvios e o jogo, com equilíbrio dominante, arrefeceu até Ricardo Matos, servido por Sapara, atirar à figura do guarda-redes adversário (29').

Pouco depois da meia hora, Bacuna rematou para defesa de Léo Navacchio e, na sequência do canto seguinte, o médio neerlandês centrou para o ponta de lança Scott Hogan, entre dois defesas, igualar com um cabeceamento certeiro.