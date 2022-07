Pepa deixa Vitória de Guimarães a uma semana do início da época

Pepa já não é o treinador do Vitória de Guimarães, confirmou o clube minhoto em nota oficial. Moreno será o novo treinador da equipa.

"O Vitória Sport Clube informa que o treinador Pepa e respetivos adjuntos foram afastados do comando técnico do plantel principal de futebol, cuja liderança será assumida por Moreno Teixeira, com efeitos imediatos e permanentes", pode ler-se.

O clube remete mais explicações para uma conferência de imprensa na quarta-feira, às 14h00.

O Vitória anuncia que Moreno será o novo treinador da equipa de forma permanente. O treinador de 40 anos, antigo capitão de equipa, era o técnico da equipa B. desde 2020/21.

Moreno já tinha assumido o comando técnico da equipa, de forma interina, em 2020/21, no final do campeonato.

O Vitória arrancou a pré-época a 20 de junho e tem já mais de três semanas de trabalho. A equipa minhota arranca a época já na próxima semana, no dia 21, frente ao Puskás Akadémia, para as pré-eliminatórias da Liga Conferência.

Em entrevista à Renascença no início de junho, Pepa fez um balanço positivo da temporada passada, que terminou no 6º lugar, com qualificação europeia assegurada.

Pepa, de 41 anos, conta com passagens pela formação do Benfica, Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães.