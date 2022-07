Bracali esconde a idade mas mostra ambição. "Boavista quer voltar à Europa"

Rafael Bracali garante que os 41 anos não se notam e usa-os como exemplo de trabalho para os mais jovens, para ajudar o Boavista a alcançar o objetivo a que se propõe: fazer melhor que na última época.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, à margem dos trabalhos de pré-época, o guarda-redes e capitão do Boavista garante a "mesma ambição de sempre" para mais uma temporada entre a elite.

"Tenho de ter cuidados, como sempre tive. Por isso vou durando, com todos os aspetos para conseguir estar no nível máximo de excelência de desempenho, como o Boavista existe. Quanto mais velho, maior é a responsabilidade. Não me sinto indiscutível, o que sinto é que trabalho. O que tento fazer sempre é esconder a minha idade. Os jogadores novos, quando chegam, muitas vezes, têm dificuldade em entender que eu tenho 41 anos. Isso é sinal do trabalho do dia a dia", assinala o brasileiro.

Bracali sublinha que "desde os 35 anos" que se prepara para parar de jogar, pelo que leva a carreira "ano a ano", sempre com muita vontade.

"Mesmo nos treinos, se a partir de um determinado momento notar que já não chego a determinada bola a que chegava quando era mais novo, com certeza serei o primeiro a querer retrar-me", garante o guardião.

Ambição de regressar aos lugares europeus

O Boavista prepara a nova temporada com o mesmo treinador da anterior, Petit, uma "boa base" já definida de jogadores. Algo que, no entender de Bracali, significa uma vantagem em relação às épocas anteriores, em que os axadrezados partiam habitualmente para um "ano zero".

O objetivo é simples: fazer melhor do que na época anterior. Para o futuro, Bracali e o Boavista sonham com o regresso às competições europeias:

"Temos de ter ambições e, a cada época, tentar fazer melhor do que na anterior. No futuro, o Boavista quer voltar a disputar finais, quer voltar a chegar a uma final de Taça. Também, naturalmente, nos próximos anos, voltar à Europa, algo a que os adeptos do Boavista se habituaram."

Rafael Bracali, de 41 anos, parte para a quinta época no Boavista.