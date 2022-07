Internacionais voltam ao trabalho no Boavista

Reggie Cannon, Yanis Hamache, Ilija Vukotic, Gaius Makouta e Kenji Gorré, que entraram de férias mais tarde, devido à presença nos jogos das respetivas seleções, integraram esta segunda-feira a pré-temporada do Boavista, da I Liga.

O quinteto treinou pela primeira vez sob orientação de Petit em 2022/23, numa sessão matinal decorrida no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, dois dias depois da vitória sobre a equipa de sub-19 axadrezada (3-0), no primeiro jogo de preparação.

Ausentes permanecem o defesa central nigeriano Chidozie, autorizado a apresentar-se mais tarde, e o ala direito brasileiro Nathan, que testou positivo para a covid-19 antes da viagem para Portugal e, de acordo com a imprensa, deve voltar ao seu país através do Athletico Paranaense, comandado pelo antigo selecionador nacional, Luiz Felipe Scolari.

O Boavista regressa ao trabalho na terça-feira, a partir das 09h30, no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, num apronto que vai ser antecedido por declarações de um jogador ainda a designar e estará aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos.

Os axadrezados, 12.ºs colocados na edição 2021/22 da Liga Bwin, têm a estreia oficial em 2022/23 prevista para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, com uma visita ao Estádio Municipal de Portimão para encarar o Portimonense, na ronda inaugural do campeonato.