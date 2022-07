Sanjoanense encaixa quase um milhão de euros com David Carmo e explica negócio

A Sanjoanense encaixa, no imediato, quase um milhão de euros, graças ao defesa-central David Carmo, que trocou o Sporting de Braga pelo FC Porto.

O central de 22 anos jogou uma temporada na formação da Sanjoanense, nos sub-17, em 2014/15. Mudou-se para Braga, mas o clube reservou 10% de uma futura transferência.

O Porto contratou Carmo por uma verba superior a 20 milhões de euros, o que significaria que a Sanjoanense teria direito a cerca de dois milhões de euros desse valor. No entanto, o montante que recebe é inferior, uma vez que o clube vendeu a sua parte do passe ao Braga antes do negócio com os dragões ser feito.

Em comunicado, o presidente Luís Vargas explicou a decisão. O objetivo foi evitar que o valor fosse recebido ao longo dos anos. Desta maneira, o clube encaixa, no imediato, uma verba superior.

"Ficou estipulado que os 10% resultariam do valor líquido da transferência, após deduzido os encargos direta ou indiretamente resultantes do contrato, custos de intermediação , agenciamento, mecanismo de solidariedade. Valor liquido esse que só seria liquidado, 120 dias depois do SC Braga receber a última prestação acordada com o FC Porto, daqui a cerca de 4 anos", pode ler-se.

O clube vendeu os direitos ao Braga por 950 mil euros e recebe 43 mil euros relativos ao mecanismo de solidariedade, que serão pagos pelo FC Porto à Sanjoanense.

A Sanjoanense encaixa este valor "histórico" no prazo de seis meses, dividido por três tranches, livres de encargos e outros tipos de custas, e que permitem à Sanjoanense "não estar dependente dos prazos de pagamento acordados entre o SC Braga e o FC Porto.".

O clube de São João da Madeira vai disputar a Liga 3 na próxima temporada. O presidente tem como objetivo "renegociar e praticamente eliminar o passivo até lá, e de poder investir nas suas infraestruturas. Sem loucuras e com a humildade que caracteriza a cidade do trabalho".