Tiago Silva assegura que a saída de Rochinha "não vai afetar" o Vitória de Guimarães. Apesar de reconhecer a relevância que o agora jogador do Sporting tinha no plantel, o médio manifesta confiança numa regeneração rápida da equipa.

"[O Rochinha é uma] Perda grande para nós, mas não vai afetar o grupo. Ninguém é insubstituível. O Rochinha é um excelente jogador, uma excelente pessoa, das melhores que eu conheci no futebol, mas vamos dar a volta a esta perda", afirma Tiago Silva, em declarações aos jornalistas em Melgaço, onde o Vitória realiza estágio de pré-temporada.



Rochinha foi transferido para o Sporting por dois milhões de euros e o clube está agora no mercado por um substituto. No quadro de capitães continua a contar com Tiago Silva, que tem a expectativa de na próxima época ver melhorias no desempenho individual e no da equipa.

"A expectativa é fazer melhor do que no ano passado. Espero melhorar. Não estou satisfeito com o que fiz o ano passado, apesar de termos atingido as competições europeias. Quero melhorar os meus números e os da equipa também", refere.

O Vitória de Guimarães é a primeira equipa portuguesa a entrar em ação. Os minhotos jogam já a 21 de julho para a 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League, diante dos húngaros do Puskas.