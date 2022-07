O Rio Ave oficializou a contratação do defesa-central Patrick William, proveniente do Estoril.

O central de 25 anos tinha estado no Estoril cedido pelo Famalicão na época passada. No Rio Ave, assina em definitivo por três temporadas, com uma opção para prolongar o vínculo por mais uma época.

Na época passada, Patrick William realizou 17 jogos.