Destino pós-Europeu de Fátima Pinto é o Alavés

O Alavés anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Fátima Pinto.

A média internacional portuguesa, de 26 anos, que deixou o Sporting no final do contrato, assinou pelo clube da I Liga espanhola para a próxima temporada. É o primeiro reforço de verão do Alavés.

Esta é a segunda experiência no estrangeiro, e em Espanha, para Fátima Pinto, que em 2014/15 e 2015/16 representou o Santa Teresa. Nas últimas cinco épocas, esteve no Sporting, com que fez 30 golos em 141 jogos.

O número de jogadoras portuguesas no campeonato espanhol aumenta para três. Tatiana Pinto já estava no Levante e, este verão, Andreia Jacinto trocou o Sporting pela Real Sociedad, vice-campeã espanhola.

Fátima Pinto encontra-se, neste momento, em Inglaterra, onde vai representar Portugal no Europeu. É uma das jogadoras mais experientes da seleção nacional, com 68 internacionalizações e dois golos.