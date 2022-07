Arouca contrata lateral-direito ao Gijón

O Arouca anunciou a contratação do defesa Bogdan Milovanov, com contrato valido para as próximas 2 temporadas, com uma de opção.

O lateral direito ucraniano, de 24 anos, fez toda a carreira no futebol espanhol, tendo feito formação no Getafe. Enquanto sénior, representou o Gijón, onde realizou 31 partidas na época passada, na segunda divisão.

Segundo o clube, o internacional sub-21 da Ucrânia junta-se, assim, a Tiago Esgaio nas opções para a lateral direita do conjunto comandado por Armando Evangelista. Thales Oleques ainda tem contrato, mas não é encarado como parte do plantel. Em entrevista à Renascença, o ex-capitão afirmou que gostaria de continuar no clube.

“É um passo em frente na minha carreira, vou passar da Segunda para a Primeira Divisão e logo numa das melhores ligas da Europa. Quero continuar a crescer e a melhorar como jogador e como pessoa”, disse Milovanov.