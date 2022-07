Vizela anuncia reforço proveniente do Manchester City

O Vizela anunciou a contratação do médio Diego Rosa, por empréstimo do Manchester City.

O médio defensivo de 19 anos esteve as últimas duas épocas no futebol belga, cedido pelos ingleses ao Lommel SK. Diego Rosa fez parte da seleção brasileira que venceu o Mundial sub-17, em 2019.

Diego Rosa é o segundo reforço da época para o Vizela, depois do guarda-redes Buntic.

“A expectativa é a melhor possível. Quero chegar, dar o meu melhor e ser reconhecido pelos adeptos do Vizela. Estou muito feliz por estar aqui, quero fazer o melhor. O Manchester City é um clube muito grande em que todos os jogadores sonham jogar. Eu já fiz uma pré-epoca lá, com grandes jogadores como o Fernandinho, mas agora estou no Vizela. O futebol português tem muita qualidade, bastante intensidade, vou adaptar-me depressa", disse, aos meios do clube.